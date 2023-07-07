Всего две столовые ложки на десять литров, и тля будет побеждена: раскрываем трюк опытных дачников с водкой

Тля - злостный вредитель наших дач. Размножается она с огромной скоростью, и если пропустить момент, когда она пожаловала на участок, избавиться от нее будет довольно трудно.
Один их действенных методов борьбы с тлей - опрыскивание раствором, приготовленным с добавлением водки. Это лайфхак бывалых дачников. Именно они рекомендуют так расправляться с тлей.
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На десять литров воды нужно взять две столовые ложки перекиси водорода, растворить, а затем добавить в жидкость еще две столовые ложки водки.
Этим раствором можно смело опрыскивать растения на вашей даче. Напоминаем, что опрыскивания нужно проводить вечером.
По материалам belnovosti.by.