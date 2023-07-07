Сделайте это с луком до середины июля: головки вымахают с крупный помидор — увеличатся на глазах

Если вы думаете, что основные подкормки лука уже позади, то это не так. Рост данной культуры в самом разгаре. В июле луковицы все также активно продолжают набирать массу. Поэтому дополнительное питание им точно не повредит.

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Чтобы увеличить размер овощей нужно удобрить грунт особым раствором. Смешать его можно за 5 минут. Налейте в ведро 10 литров воды, добавьте туда же большую ложку монофосфата калия, 200 гр древесной золы и такое же количество доломитовой муки.

Дождитесь, когда жидкость станет однородной и внесите подкормку между рядами растений. После этой процедуры лук начнет увеличиваться не по дням, а по часам.

Источник: издание belnovosti.by