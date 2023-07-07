Лоток стиральной машинки очистится идеально: просто пропитайте губку этим веществом и положите в отсек

Жесткую часть с губки нужно удалить, а затем пропитать мягкую белизной. Губку нужно положить в отсек для порошка и оставить ее там минут на тридцать.

По истечение этого времени вы увидите, что лоток стал как новенький.

По материалам vnimanie.pro.