Лоток стиральной машинки очистится идеально: просто пропитайте губку этим веществом и положите в отсек

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Как быстро и просто привести в идеальное состояние лоток для порошка.

Очень часто лоток стиральной машинки-автомата находится в удручающем состоянии. Именно там образуется известковый налет.

Удалить его можно быстро и просто. Достаточно положить в лоток перед стиркой или после нее обычную губку для мытья посуды.

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Жесткую часть с губки нужно удалить, а затем пропитать мягкую белизной. Губку нужно положить в отсек для порошка и оставить ее там минут на тридцать.

По истечение этого времени вы увидите, что лоток стал как новенький.

По материалам vnimanie.pro.

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