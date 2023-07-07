Лоток стиральной машинки очистится идеально: просто пропитайте губку этим веществом и положите в отсек

Очень часто лоток стиральной машинки-автомата находится в удручающем состоянии. Именно там образуется известковый налет.
Удалить его можно быстро и просто. Достаточно положить в лоток перед стиркой или после нее обычную губку для мытья посуды.
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Жесткую часть с губки нужно удалить, а затем пропитать мягкую белизной. Губку нужно положить в отсек для порошка и оставить ее там минут на тридцать.
По истечение этого времени вы увидите, что лоток стал как новенький.
По материалам vnimanie.pro.