Всего несколько капель на тело после душа: запах пота улетучится — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

В жару появление неприятного запаха от тела, из области подмышек особенно актуально. Справиться с деликатной проблемой можно попытаться из без дезодоранта. Если вы не сторонник того, чтобы наносить на тело продукты химической обработки, то эти советы вам пригодятся.

Отлично решают проблему неприятных ароматов эфирные масла. Они нейтрализуют запахи и препятствуют размножению бактерий, благодаря которым зловонное амбре и появляется.

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