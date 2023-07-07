Нужен не только полив: спасаем огурцы от сильной жары и палящего солнца — способ простой, эффект потрясающий

Молодые огурчики в теплице. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не хочет остаться без урожая из-за жаркой погоды.

Огурцы любят теплую погоду и очень плохо переносят жару. Когда солнце палит особенно активно, огурцам нужно обеспечить особенный уход. Иначе, можно остаться без урожая этих нежных и хрустящих плодов.

В жаркие дни одного полива огурцам недостаточно. Их нужно еще и опрыскивать. Процедуры полива и опрыскивания лучше чередовать. В этом случае растение получит нужный объем воды.

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В жару особенно важен обильный полив. Но при этом все равно нужно соблюдать меру, чтобы не допустить заболачивания грядок.

По материалам belnovosti.by.

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