Добавьте эти компоненты в шампунь: волосы попрут бешеными темпами — отрастут за два месяца

Чтобы получить длинную шевелюру за короткое время не нужно покупать разрекламированные средства или делать домашние маски. Все гораздо проще. Достаточно добавить 2 секретных ингредиента в шампунь, и ваши волосы начнут расти с небывалой скоростью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Рецепт такой: возьмите 2 ст ложки шампуня, добавьте к нему 1 ст ложку касторового масла и такое же количество молотого кофе. Перемешайте состав до однородного состояния и используйте его для мытья головы.

Если вы являетесь крашеной блондинкой или имеете от природы светлые локоны, то кофе добавлять не нужно.

Пользуйтесь этим средством на регулярной основе. Уже через пару месяцев ваши волосы станут заметно длиннее. Перемены заметят все. Коллеги и подруги будут просить вас поделиться секретом.

Источник: cpykami.ru