Советы бывалого пчеловода: как распознать поддельный мед — три рабочих способа

Мед очень полезен для здоровья человека. Он содержит множество витаминов и микроэлементов. Однако часто под видом натурального продукта к нам на стол попадает суррогат. И от такого лакомства ничего хорошего точно ждать не стоит.

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Как же отличить подделку от качественного продукта? Опытный пасечник рассказал, что есть три признака, по которым можно без особого труда определить, что попало к вам в руки.

Во-первых, стоит оценить внешний вид меда. Правильный продукт должен быть однородным, прозрачным и довольно жидким.

Во-вторых, принюхайтесь. Если вы почувствовали карамельные нотки, то вам пытаются продать суррогат.

И, наконец, попробуйте лакомство. После натурального меда в горле должно немного першить.

Обязательно ориентируйтесь на эти признаки. Только так можно выбрать по-настоящему полезный продукт.

Источник: издание belnovosti.by