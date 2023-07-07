Будет рассыпчатым, золотистым и нежным на вкус: что нужно сделать с рисом перед варкой — простейшая манипуляция

Рис - один из самых популярных гарниров. Его готовят круглый год. Разумеется, кулинары стремятся к тому, чтобы рис был рассыпчатым и нежным на вкус.

Для этого перед варкой рис нужно хорошо промыть под струей воды. Затем рис рекомендуется обжарить на сливочном масле. Промытый рис высыпается прямо на разогретую сковородку с маслом и в течение трех минут пассеруется до приобретения золотистого оттенка.

После чего в рис добавляется холодная вода в такой пропорции - на стакан риса полтора стакана воды. Сразу же можно ввести соль и специи.

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