Будет рассыпчатым, золотистым и нежным на вкус: что нужно сделать с рисом перед варкой — простейшая манипуляция

Рис - один из самых популярных гарниров. Его готовят круглый год. Разумеется, кулинары стремятся к тому, чтобы рис был рассыпчатым и нежным на вкус.
Для этого перед варкой рис нужно хорошо промыть под струей воды. Затем рис рекомендуется обжарить на сливочном масле. Промытый рис высыпается прямо на разогретую сковородку с маслом и в течение трех минут пассеруется до приобретения золотистого оттенка.
После чего в рис добавляется холодная вода в такой пропорции - на стакан риса полтора стакана воды. Сразу же можно ввести соль и специи.
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Сверху можно положить пергамент, а потом крышку. Варить рис нужно на медленном огне в течение 12-17 минут. После того, как огонь будет отключен, рис нужно еще какое-то время подержать в закрытой кастрюле.
Кстати, вместе с рисом можно обжарить и лук. Получится немного иная вариация гарнира.
По материалам belnovosti.by.