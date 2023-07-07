80 или 85 рублей: доллар даст «заднюю» — названы точные сроки

Купюра в десять долларов США. Фото: Global Look Press

Эксперт в области финансов спрогнозировал курс валют.

Рубль в последние недели демонстрирует свою шаткость, неуклонно снижаясь по отношению к евро и доллару.

Будем, однако, справедливы. Национальная валюту в эту пятницу, 7 июля, смогла немного скорректировать свои позиции и подрасти к доллару почти на рубль. Между тем курс все равно остается высоким.

Финансисты призывают не паниковать и не бежать в банки за валютой. Покупать евро и доллары сейчас стоит только тем, кто отправляется в отпуск за пределы России. Остальным же стоит набраться терпения и подождать. Как минимум, месяц. А лучше — до осени.

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Доллар в течение ближайших недель даст «заднюю». По словам экономиста Сергея Коныгина, американская валюта вернется в диапазон 8085 рублей за доллар.

«В течение третьего квартала текущего года курс может укрепиться до 8085 рублей за доллар», считает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. 

По материалам 1prime.ru

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