80 или 85 рублей: доллар даст «заднюю» — названы точные сроки

Рубль в последние недели демонстрирует свою шаткость, неуклонно снижаясь по отношению к евро и доллару.
Будем, однако, справедливы. Национальная валюту в эту пятницу, 7 июля, смогла немного скорректировать свои позиции и подрасти к доллару почти на рубль. Между тем курс все равно остается высоким.
Финансисты призывают не паниковать и не бежать в банки за валютой. Покупать евро и доллары сейчас стоит только тем, кто отправляется в отпуск за пределы России. Остальным же стоит набраться терпения и подождать. Как минимум, месяц. А лучше — до осени.
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Доллар в течение ближайших недель даст «заднюю». По словам экономиста Сергея Коныгина, американская валюта вернется в диапазон 80–85 рублей за доллар.
«В течение третьего квартала текущего года курс может укрепиться до 80–85 рублей за доллар», – считает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.
По материалам 1prime.ru