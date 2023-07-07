Посыпьте морковные грядки этим составом: овощ вырастет размером с баклажан — дедовская хитрость

Если вы поставили перед собой цель вырастить крупную и сладкую морковь, то этот совет вам отлично подойдет. По заверениям опытных огородников, овощи после такой подкормки начнут расти как на дрожжах.

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Для приготовления действенного средства нужно соединить в ведре 500 гр измельченной в порошок золы, 250 гр азофоски и 500 гр горчичного жмыха.

Получившуюся смесь следует использовать для посыпки грядок. Первые два компонента обеспечат морковь фосфором, калием и кальцием. А горчичные отходы уберегут культуру от посягательств вредителей.

Благодаря такой мощной поддержке морковь вырастет крупной и сладкой.

Источник: издание belnovosti.by