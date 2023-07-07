Початки станут еще мягче, с нежно-сливочным вкусом: что добавить в кастрюлю при варке кукурузы

Початки кукурузы. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто старается достичь совершенства в кулинарии.

Довольно неожиданный ингредиент предлагается добавить при варке кукурузы, чтобы та стала еще мягче, нежнее и приобрела сливочный вкус.

Этот ингредиент — молоко. Его нужно добавить в кастрюлю, где будет вариться кукуруза, в равных пропорциях с водой. 

Есть рекомендация и вовсе отказаться от воды и варить кукурузу в одном молоке. Тогда она будет еще нежнее.

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Кроме этого, при варке кукурузы рекомендуется добавить немного соли и кусочек сливочного масла. Такой вкусной кукурузы вы еще не пробовали!

По материалам belnovosti.by

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