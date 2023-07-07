Как избавиться от грибка на ногтях с помощью копеечной смеси — быстро забудете о проблеме

Грибок ногтей можно легко подхватить в общественной бане или бассейне. А вот избавиться от него не так уж просто.

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Аптечные мази не всегда эффективны против этой напасти. Поэтому многие предпочитают пользоваться народными рецептами.

Если вы знакомы с проблемой не понаслышке, то приготовьте средство из пищевой соды и касторового масла. Оно быстро избавит вас от грибка.

Все просто. Смешайте ингредиенты в равных долях и нанесите получившийся состав на пораженные участки. Далее оберните стопу пищевой пленкой и наденьте на ноги мягкие носки.

Процедуру рекомендуется проводить на ночь. Чтобы домашняя мазь могла полностью впитаться. Периодичность нанесения: каждый день. Действия нужно повторять до тех пор, пока не отрастет здоровый ноготь.

Источник: cpykami.ru