Извели тлю и муравьев за один раз: вспомнили популярный метод из СССР

Муравьи разводят в огородах тлю для собственных целей. Поэтому если вы хотите избавиться от вредителей, то надо убирать их всех. Потому что иначе толку не будет.
В СССР был популярный метод, о котором многие забыли. Он эффективен и не содержит опасную химию.
Просто смешайте в 10 литрах воды 100 граммов хозяйственного мыла тертого и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Готовый раствор перелейте в опрыскиватель и обработайте листья пораженных растений.
Вредители тут же погибнут, и вы спасете будущий урожай.
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