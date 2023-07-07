Извели тлю и муравьев за один раз: вспомнили популярный метод из СССР

Муравьи разводят в огородах тлю для собственных целей. Поэтому если вы хотите избавиться от вредителей, то надо убирать их всех. Потому что иначе толку не будет.

В СССР был популярный метод, о котором многие забыли. Он эффективен и не содержит опасную химию.