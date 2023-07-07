Как приготовить то самое мороженое из советского детства — вспомните давно забытый вкус

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Вам потребуется: 1 л молока, 100 г сливочного масла, 360 г сахарного песка, 5 яичных желтков и 1 ч. ложка крахмала.

Смешайте в отдельной посудине сахар, крахмал и желтки. Затем подогрейте молоко на среднем огне, добавьте к нему масло и дождитесь бурления.

После этого влейте в кипящую жидкость первую смесь. Подождите повторного появления пузырьков. Снимите кастрюлю с плиты и поместите ее в таз с холодной водой.

Помешивайте полученную массу в течение 2–3 минут. Когда она остынет до комнатной температуры, разлейте пломбир по стаканам и уберите в морозильную камеру.

Источник: gorodovoy.ru