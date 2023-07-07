Вылейте этот состав на грядку с огурцами: овощи тронутся в рост как шальные — действуйте в июле

Если вы хотите повысить урожайность огурцов, нужно периодически подпитывать грядки разными составами. В июле для этих целей рекомендуется использовать настой древесной золы и шелуху от лука.

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Чтобы получить первую подкормку, нужно размешать 150 граммов золы в 5 литрах чистой воды. Этот состав должен настояться. Поэтому использовать его можно только через 24 часа.

Готовый настой потребуется пропустить через фильтр. Вносить состав рекомендуется методом полива. Периодичность процедуры: один раз в неделю.

Со второй подкормкой дела обстоят еще проще. Нужно измельчить луковую шелуху и посыпать получившейся массой почву между растениями.

Источник: издание belnovosti.by.