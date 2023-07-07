Не кормите этой подкормкой помидоры — сами погубите, а потом будете плакать

Помидоры просто обожают древесную золу. Она богата калием и фосфором, которые напитывают корневую систему полезными веществами, и овощи прут как на дрожжах.

А вот от азотного удобрения лучше всего отказаться. Опытные агрономы уверены, что такая подкормка наращивает листья, а на плоды сил у растения уже не хватает. И урожай получится скудным.

Поэтому если вы не хотите потратить силы и время зря — прислушайтесь к совету. Чтоб потом не плакать и не расстраиваться.

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