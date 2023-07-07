Новые цифры доллара довели валютчиков до истерики: а 12 июля будет хуже

К началу июля доллар решительно устремился вверх. И хотя аналитики советовали валютчикам придержать деньги дома и не спешить их обменивать — все равно все побежали в кассы.

А теперь спекулянты получили то, что заслужили. Ведь доллар резко начал дешеветь, рубль неожиданно пошел в рост.

В пятницу, 7 июля, опустился почти до 91 рубля, упав больше чем на два рубля. Подешевел и евро, теперь он стоит 99,2 рубля.

При этом аналитики напоминают, что 12 июля пройдет саммит в Вильнюсе, что снова окажет влияние на курс валют.

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