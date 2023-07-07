Дешевая подкормка, которую обожают укроп и редис: соседи обзавидуются урожаю

Редис просто обожает золу, поэтому подкармливайте растение хотя бы раз в две недели — и будет всем счастье. Разведите в 10 литрах отстойной воды 300 грaммов дрeвecной золы. Пусть настоится, и поливайте под корень.

Подкормка напитает растение необходимыми веществами, и корнеплодов вы получите больше, чем обычно.

А укропу на пользу пойдет мочевина. Достаточно двух столовых ложек этого вещества на 20 литров воды. Зелень в итоге будет пышной и сочной, соседи обзавидуются урожаю.

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