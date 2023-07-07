Полейте томаты особой водой в июле: созреют раньше на 3 недели — соседи взвоют от зависти

Матерые огородники точно знают, как можно получить урожай помидоров раньше всех. Они поливают томатные грядки особой водой и собирают сочные красные овощи уже в июле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вам тоже не терпится полакомиться домашними помидорами, то немедленно отправляйтесь в ближайшую аптеку за йодом и борной кислотой. А на обратном пути загляните в садовый магазин. Там вы найдете еще один компонент подкормки — древесную золу.

Чтобы получить чудодейственный стимулятор, вам потребуется смешать 10 литров кипятка с 6 стаканами золы и 2 чайными ложками борной кислоты. Далее нужно дождаться остывания жидкости и добавить в нее 40 миллилитров йода. После этого составу необходимо постоять 24 часа.

Готовое средство рекомендуется разбавить водой в соотношении 1:10 и использовать для полива. На один куст нужно брать около 0,5 литра подкормки. Если побаловать грядки в начале июля, то к концу месяца у вас будет куча спелых плодов.

Источник: Телеграм-канала «Дача | Мой домик»