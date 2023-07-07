Назван лучший корм для кошек — реальное мясо, нет подводных камней

Котов надо кормить специальным кормом, потому как «человеческая» еда может им серьезно навредить. Однако марок в магазине — огромное количество, и не всегда понятно, какую лучше выбрать.

Часто так бывает, что ушлые производители вместо мяса кладут в корма муку и жир с ароматизаторами. Потом у животных начинаются болезни, связанные с пищеварительной системой.

Специалисты «МаркиКачества» определили лучший корм из недорогих для кошек. Там натуральное мясо и нет подводных камней, которые бы ухудшили здоровье наших любимцев.

Речь идет о корме Purina One. В нем сбалансированный состав и нет вредных добавок. По цене корм бюджетный, многие могут позволить себе его покупать.

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