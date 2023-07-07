Все открыли рты! Доллар резко начал падать — аналитики обескуражены, сценарий поменялся

Экономические аналитики были уверены, что доллар в ближайшие недели будет расти еще больше и достигнет 100 рублей. Однако в пятницу, 7 июля, рубль неожиданно пошел в рост и стоит сейчас 92 рубля за доллар.

Да, это пока дорого, но впервые за несколько лет рост «американца» остановился, что противоречит всем негативным сценариям экспертов.

«Мировая обстановка пока не располагает росту рубля, но в правительстве, видимо, начали принимать меры, пока тенденция удивляет», — заявила экономист Екатерина Константинова.

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