Собрали остатки со стола: чудо-подкормка для гортензии — будет постоянно цвести

Гортензия просто обожает подкормку из продуктов, которые есть практически у всех дома. И если растение угощать подобным удобрением, то оно будет постоянно цвети и радовать глаз.

Разведите в 10 литрах воды 2 литра кефира или ряженки. Пусть постоит сутки, и полейте гортензию полученной смесью из расчета — один литр под куст.