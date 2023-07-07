Собрали остатки со стола: чудо-подкормка для гортензии — будет постоянно цвести

Гортензия просто обожает подкормку из продуктов, которые есть практически у всех дома. И если растение угощать подобным удобрением, то оно будет постоянно цвети и радовать глаз.
Разведите в 10 литрах воды 2 литра кефира или ряженки. Пусть постоит сутки, и полейте гортензию полученной смесью из расчета — один литр под куст.
Растение получит необходимые питательные вещества и будет счастливо.
Также используйте хлебные корки в качестве подкормки. В теплую воду поместите хлебные корки, пока раствор не забродит и поливайте.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».