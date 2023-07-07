Гремучая смесь! За ночь очистили огород от сорняков - смешали 2 ложки уксуса с этим ингредиентом

Огород от сорняков можно очистить за одну ночь - нужно только подобрать правильные ингредиенты и распределить их по пропорциям.

Возьмите 2 столовые ложки уксуса, столько же моющего средства, лимонной кислоты, 50 миллиграмм водки и залейте все тремя стаканами воды.

Тщательно перемешайте гремучую смесь, перелейте в распылитель и опрыскайте огород - особенно места, где растут сорняки.

Вредные растения погибнут через несколько часов.

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