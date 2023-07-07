Панические атаки! Доллар и евро сравняются в цене — люди замерли у обменников

Доллар и евро растут, и экономические аналитики прогнозируют, что в ближайшее время иностранные валюты сравняются в цене. По словам экономиста Екатерины Константиновой, «американец» может дойти до 100 рублей. А евро на этом уровне так и останется.

«Но произойдет это не сразу. После завершения панической атаки в рубле неминуемо наступит успокоение», — заявила она.

На рубль, по мнению эксперта, негативно влияет мировая ситуация и цены на нефть. Позитивных прогнозов, по ее словам, пока не будет.

Валютчики между тем кинулись в обменники. Чтобы заработать на разнице валют. В пятницу, 7 июля, доллар немного упал в цене — спекулянты замерли у касс — не ожидали.

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