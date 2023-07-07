Лучше элитного корейского: какой российский антивозрастной крем стал лучшим по цене и качеству

Специалисты «МаркиКачества» провели исследование среди антивозрастных кремов, которые содержат ретинол. Речь идет о жирорастворимом веществе. И лучшим в бюджетном сегменте стал крем ARAVIA Laboratories Anti-Age Regenetic Cream.

Средство отлично убирает пигментацию кожи, выравнивает ее и увлажняет. В магазине стоит всего 910 рублей.

При этом элитный корейский крем — практически полный аналог вышеназванного российского — гораздо дороже. Его стоимость начинается от 5 тысяч рублей.

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