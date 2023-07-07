Это средство поможет избавиться от муравьев в вашем огороде

Муравьи. Фото: Global Look Press 

Так вы забудете о надоедливых насекомых.

Стало известно, как убрать из своего сада муравейники и их обителей.

Оказалось, действенным методом борьбы с муравьями будет пищевая сода.

Опытные садоводы всегда имеют запасы пищевой соды. Так как сода помогает в борьбе со многими насекомыми, в том числе с муравьями.

Чтобы избавиться от муравьев, сначала залейте муравейник водой. А затем посыпьте его двумя стаканами соды и через полчаса добавьте чашку уксуса. Такая смесь эффективно уничтожит большинство вредителей.

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Также сода поможет в борьбе со слизнями. Нужно просто насыпать вещество на территории обитания моллюсков. При контакте с содой вредители погибнут. Об этом рассказали в novochag.ru.

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