Это средство поможет избавиться от муравьев в вашем огороде

Чтобы избавиться от муравьев, сначала залейте муравейник водой. А затем посыпьте его двумя стаканами соды и через полчаса добавьте чашку уксуса. Такая смесь эффективно уничтожит большинство вредителей.

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Также сода поможет в борьбе со слизнями. Нужно просто насыпать вещество на территории обитания моллюсков. При контакте с содой вредители погибнут. Об этом рассказали в novochag.ru.