Стало известно, для чего на трусах нужен бантик

Трусы с бантиком. Фото: Global Look Press 

Этот элемент имеет больше практическое, чем эстетическое назначение.

На некоторых женских трусах встречаются милые бантики. Специалисты объяснили, для чего они нужны на самом деле.

Девушки даже не подозревают, зачем производители пришивают небольшое дополнение к трусам.

Оказывается, эта крошечная деталь появилась очень давно. Бантик имел особую практическую ценность. Он был нужен, чтобы легко определить лицевую сторону белья.

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Теперь же бантик радует далеко не всех. Модницы даже сразу после покупки его отрезают. Об этом рассказали в Woman.ru.  

Напомним, ранее стало известно, для чего нужно приклеить гигиеническую женскую прокладку под диван.

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