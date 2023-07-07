«Даже может напугать»: пенсионерам после 65 нельзя это делать

Стало известно, что пенсионерам после 65 лет лучше не делать.

Оказалось, что новые технологии используются теперь мошенниками. С помощью нейросетей мошенники способны создавать голос, который очень похож на голос близкого родственника или знакомого человека.

Сгенерированный голос может быть очень реалистичным. Его будет трудно отличить от настоящего.

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Эксперт отметила, что чаще всего страдают от действий мошенников люди старше 65 лет. Поэтому им важно не отвечать на подобные звонки и самостоятельно не звонить обратно родственникам для проверки информации.