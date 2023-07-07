Кроссовки останутся в прошлом: что следует надеть на ноги вместо этой популярной обуви

Эксперт в мире моды рассказал, что сможет заменить кроссовки.
Влад Лисовец считает, что в конце лета у кроссовок появится достойная замена. По мнению стилиста, женщинам стоило бы отказаться от спортивной обуви в пользу элегантных остроносых лодочек на каблуке.
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А еще Лисовец посоветовал обратить внимание на казаки. При этом обязательно нужно купить казаки с заметным каблуком. Об этом стилист рассказал в беседе с Woman.ru.
Напомним, ранее специалисты назвали вещи, которые плохо влияют на работу мастера маникюра.