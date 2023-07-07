Приклейте прокладку под диван – необычный лайфхак для домохозяек

Стало известно, зачем гигиеническая женская прокладка нужна под диваном в вашей гостиной.

Не все женщины осознают, что гигиенические прокладки можно использовать в бытовых ситуациях. Примените прокладку в процессе перестановки мебели в квартире, а не только в дни менструации.

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Просто приклейте тонкую прокладку под ножку дивана или стола. Главная цель такого использования заключается в том, чтобы мягкая поверхность прокладки обеспечивала легкое скольжение мебели. Это предотвратит появление царапин на напольном покрытии. О таком трюке рассказали в novochag.ru.