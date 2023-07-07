«Наконец-то проявит себя»: у этих двух знаков зодиака все наладиться в личной жизни — любовь вскружит голову в июле

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«У Рака в середине июля ожидается всплеск эмоций, и какая то приятная движуха в личном плане. Если Раки в отношения, то отношения приобретут динамических характер, возможно совместные походы в ресторан, бар, клуб или поездка, которые освежат чувства. А если нет еще второй половинки, то при такой динамике, есть большая вероятность кого-то встретить, и это может произойти так же в баре, клубе, ресторане.

У Весов накладывается в июле служебный роман. Кто-то из коллектива, кто давно не решался объявить о своих чувствах, наконец-то проявит себя. Это все произойдет непринужденно, с предложения подвести до дома или угостит кофе при совместной служебной поездке», – поделилась эксперт.