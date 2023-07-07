«Больше аромата и глубины вкуса»: ваши близкие попросят добавку после такой окрошки

Стало известно, как приготовить вкусную окрошку без сложных действий.

Фудблогер отметила, что главный секрет вкусной окрошки – правильная нарезка овощей. А еще важно выбрать свежие овощи.

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Чтобы получить насыщенный вкус, предпочтение следует отдавать молодым овощам. Также необходимо обращать внимание на качество мяса: идеально подходят отварная курица или говядина. Для более нежного вкуса супа следует выбирать мясо без жировых прослоек.

Для удобства и быстроты приготовления окрошки рекомендуется предварительно очистить и нарезать все овощи. Огурцы можно нарезать кубиками или натереть на крупной терке, чтобы придать супу сочность. Редис лучше всего режется тонкими кружочками, а зелень следует порубить мелко.