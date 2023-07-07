Бархатцы будут неотразимы – сделайте эту подкормку и не пожалеете

Стало известно, как получить цветущие весь сезон бархатцы.
Нужен компостный чай, который можно использовать для подкормки бархатцев.
Подкормку следует проводить в июле, чтобы дать растениям дополнительные питательные вещества. Они помогут им продолжать цвести дольше и ярче. Жидкие удобрения лучше всего подходят. Они быстро впитываются в стебли и листву растения.
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Одним из натуральных вариантов подкормки является компостный чай.
Необходимо взять 10-литровое ведро и заполнить его компостом на 1/3 объема. Затем долить туда воды до верха ведра. Важно тщательно перемещать смесь и оставить на пять дней в темном месте.
Не забывайте помешивать раствор несколько раз каждый день в течение этого времени. После пяти дней вы получите готовый жидкий компостный чай. Его можно использовать для подкормки бархатцев. Об этом рассказали в novochag.ru.