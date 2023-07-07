Бархатцы будут неотразимы – сделайте эту подкормку и не пожалеете

Стало известно, как получить цветущие весь сезон бархатцы.

Нужен компостный чай, который можно использовать для подкормки бархатцев.

Подкормку следует проводить в июле, чтобы дать растениям дополнительные питательные вещества. Они помогут им продолжать цвести дольше и ярче. Жидкие удобрения лучше всего подходят. Они быстро впитываются в стебли и листву растения.

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Одним из натуральных вариантов подкормки является компостный чай.