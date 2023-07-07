Заверните апельсиновые корки в марлю – результат поразит

Стало известно, для чего апельсиновые корки нужно положить в марлю на ночь.

Не нужно выбрасывать корки из-под апельсина. Опытные хозяйки расскажут, что у них есть применение для очисток.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Остатки апельсина идеально подойдут для создания арома-средства для вашего белья, которое хранится в шкафу. Просто заверните корки вместе с солью в марлю и добавьте немного эфирного масла на саше. Результат будет удивительным: ваше белье приобретет приятный освежающий аромат уже через одну ночь. Об этом рассказали в Дзен-канала Technotion.