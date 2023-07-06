Как растянуть тесные ботинки за ночь: самим разнашивать не придется — поможет холодильник

Иногда при примерке ботинки кажутся впору, а после первой прогулки выясняется, что размерчик не подошел.

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Если вы столкнулись с подобной проблемой, то знайте, что вопрос можно решить всего за одну ночь.

Для того чтобы обувь стала свободнее, вам понадобится взять плотный целлофановый пакет и налить в него воду. Далее мешочек следует завязать на узел и уложить в проблемный ботинок. После этих манипуляций туфли нужно поместить в морозильную камеру на одну ночь.

К утру ваши тесные ботинки станут существенно больше. Мозолей больше не будет — проверено.

Источник: vnimanie.pro