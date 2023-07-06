Как завить волосы без плойки: понадобится дуршлаг и гель для волос — справитесь за 5 минут

Чтобы быстро получить пышные кудри, больше не нужно накручивать пряди на бигуди и плойку. Все, что вам пригодится: гель для волос, дуршлаг и фен.

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Для начала помойте вашу шевелюру. Затем нанесите на влажные волосы гель средней фиксации и сформируйте локоны руками. После этого возьмите на кухне дуршлаг и действуйте по инструкции.

Наклоните голову вниз, затем подхватите волосы приспособлением для готовки. Далее включите фен, направьте поток горячего воздуха через отверстия дуршлага и высушите голову: прядь за прядью.

Укладка займет не более 5 минут. Если все сделать правильно, то вашим кудрям будут завидовать все коллеги и подруги.

Источник: cpykami.ru