Наводнения, ураганы, губительная жара: ВОЗ ожидает погодный апокалипсис в мире уже в ближайшие месяцы

В 2023 году уже происходили землетрясения, извержения вулканов и смерчи. Однако на этом все не закончится. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в ближайшие месяцы есть огромная вероятность, что на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений. Ожидаются наводнения, ураганы и периоды губительной жары, о чем рассказал на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
«В понедельник в мире был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений. В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару, которые наносят вред здоровью людей», — пояснил он.
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Также эксперт рассказал о продолжительной засухе на Африканском Роге, которая уже привела к плачевному исходу. Там прошла волна голода, миграции и болезни, что создало серьезную нагрузку на службы здравоохранения. Там только 60 миллионов человек испытывают нехватку продовольствия. По данным ВОЗ, в 2023 году более 10 миллионов детей в возрасте до 5 лет столкнутся с острым недоеданием, пишет РИА Новости.