Обязательно сделайте это со стиральной машиной: срок службы техники вырастет в разы

Стиральная машина-автомат существенно облегчает домашние хлопоты. Поэтому хозяйки берегут этот аппарат и стараются всеми силами продлить его сроки эксплуатации.

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Например, чтобы избежать поломки стиралки из-за жесткой воды, они придумали трюк с лимонной кислотой. Дело в том, что этот продукт великолепно растворяет известковые отложения и накипь. Которые обычно и являются причиной поломки техники.

Чтобы получить превосходный результат, нужно засыпать лимонку в отсек для порошка и запустить программу стирки при температуре 90°C. На стандартную машину потребуется взять 60 граммов кислого продукта.

Процедуру рекомендуется проводить каждые 3 месяца. Если действовать строго по инструкции, то машинка будет будет служит в разы дольше обычного.

Источник: издание belnovosti.by