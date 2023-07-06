Как избавиться от тли естественным путем: пропадет моментально — следа не останется

Некоторые дачники весь сезон бьются с расплодившейся тлей, но все без толку. А их более хитрые коллеги привлекают на свой участок полезного жука, который в два счета справляется с этим вредителем.

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Многие даже не догадываются о том, что естественным врагом тли является обыкновенная божья коровка. Поэтому именно ее и нужно заманить на свою территорию.

Чтобы пятнистый жук прилетел, необходимо опрыскать посадки особым отваром. Для его приготовления нужно смешать: 3 литра воды, 9 лавровых листочков, 9 соцветий гвоздики и 9 маленьких ложек сушеного укропа.

Получившийся состав следует прокипятить в течение 5 минут. Затем в жидкость нужно бросить 9 долек чеснока и дождаться, когда средство остынет.

Обработку участка рекомендуется проводить в вечернее время.

Источник: издание belnovosti.by