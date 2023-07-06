Что нужно выпить, чтобы снизить уровень потливости — поможет даже в самый знойный день

Врач-оториноларинголог Дмитрий Якушев поделился с россиянами ценной информацией.

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Специалист рассказал о том, что если пить в жаркую погоду достаточное количество холодной воды, то можно свести к минимуму потоотделение.

Эксперт отметил, что в жидкость можно добавить несколько кубиков льда. Этот трюк позволит быстрее снизить температуру тела. И, как следствие, притормозит процесс выделения пота.

«Когда вы пьете холодную воду, это может незначительно снизить температуру вашего тела, особенно в жаркую погоду. Она обеспечивает ощущение свежести и может помочь облегчить такие симптомы, как потоотделение, жажда или дискомфорт, вызванный высокими температурами», — сказал врач.

Источник: vnimanie.pro