Как восстановить цвет потускневшей одежды с помощью соды — результат через 10 минут

Цветные вещи со временем становятся не такими яркими, как раньше. Многие хозяйки списывают это на то, что ткань могла полинять. Но на самом деле в большинстве случаев проблема совсем не в этом.

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Оказывается, в снижении интенсивности цвета виноват стиральный порошок. Дело в том, что моющее средство постепенно накапливается в волокнах ткани. И поэтому краски становятся приглушенными.

Хорошая новость заключается в том, что ситуацию можно исправить всего за 10 минут. Для этого вам потребуется растворить 3 столовые ложки пищевой соды в 3 литрах воды и замочить в этом составе проблемную одежду.

По прошествии обозначенного времени вещи нужно отжать, прополоскать в чистой воде и высушить привычным для вас способом.

Источник: издание belnovosti.by.