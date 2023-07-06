Указ подписан: пенсионерам решили единовременно выплатить по 10 тысяч рублей

Речь идет о попавших в трудную жизненную ситуацию пожилых гражданах. Им единоразово перечислят 10 тысяч рублей.

«На этот случай региональные власти могут предоставить гражданам экстренную финансовую помощь. Для этого важно, чтобы человек проживал один или в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров. А общий доход должен быть ниже минимального в регионе», — отметила эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К подобным ситуациям относятся серьезная болезнь или несчастный случай, а также стихийное бедствие. Важно знать, что такая помощь оказывается один раз в год. А вот сумма может быть и больше.

Например, в Подмосковном регионе гражданам выплачивают до 10 тысяч рублей, а если в результате несчастного случая было повреждено или утрачено имущество, выплата может вырасти до 50 тысяч рублей, сообщает Primpress.