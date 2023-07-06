Указ подписан: пенсионерам решили единовременно выплатить по 10 тысяч рублей

Фото: Global Look Press

Российским гражданам пенсионного возраста дали возможность получить финансовую помощь.

В России живут миллионы пенсионеров. Многим положены не только основные выплаты, но и дополнительные. А теперь пожилым гражданам рассказали про финансовую помощь, которую они смогут получить в ближайшее время. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева пояснисла, что на новую выплату могут расчитывать нуждающиеся пенсионеры. 

Речь идет о попавших в трудную жизненную ситуацию пожилых гражданах. Им единоразово перечислят 10 тысяч рублей. 

«На этот случай региональные власти могут предоставить гражданам экстренную финансовую помощь. Для этого важно, чтобы человек проживал один или в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров.

А общий доход должен быть ниже минимального в регионе», — отметила эксперт.

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К подобным ситуациям относятся серьезная болезнь или несчастный случай, а также стихийное бедствие. Важно знать, что такая помощь оказывается один раз в год. А вот сумма может быть и больше.

Например, в Подмосковном регионе гражданам выплачивают до 10 тысяч рублей, а если в результате несчастного случая было повреждено или утрачено имущество, выплата может вырасти до 50 тысяч рублей,  сообщает Primpress.

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