Указ подписан: пенсионерам решили единовременно выплатить по 10 тысяч рублей

В России живут миллионы пенсионеров. Многим положены не только основные выплаты, но и дополнительные. А теперь пожилым гражданам рассказали про финансовую помощь, которую они смогут получить в ближайшее время. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева пояснисла, что на новую выплату могут расчитывать нуждающиеся пенсионеры.
Речь идет о попавших в трудную жизненную ситуацию пожилых гражданах. Им единоразово перечислят 10 тысяч рублей.
«На этот случай региональные власти могут предоставить гражданам экстренную финансовую помощь. Для этого важно, чтобы человек проживал один или в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров.
А общий доход должен быть ниже минимального в регионе», — отметила эксперт.
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К подобным ситуациям относятся серьезная болезнь или несчастный случай, а также стихийное бедствие. Важно знать, что такая помощь оказывается один раз в год. А вот сумма может быть и больше.
Например, в Подмосковном регионе гражданам выплачивают до 10 тысяч рублей, а если в результате несчастного случая было повреждено или утрачено имущество, выплата может вырасти до 50 тысяч рублей, сообщает Primpress.