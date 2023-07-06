Проведите эту процедуру во время цветения перца: плодов будет море — все крупные, с сочной мякотью

Иногда болгарский перец упорно не хочет отращивать много завязей. Бывает так, что на каждом растении висит всего по одной перчинке. Конечно, такая ситуация совсем не радует огородников, которые рассчитывали на богатый урожай. И многие из них предпочитают в будущем не связываться с этой культурой.

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В чем же причина такой неприятности? Оказывается, проблема связана с так называемым «коронным цветком». Чтобы перец обильно плодоносил, этот бутон следует обязательно удалить. Опознать нужный цветок просто: он находится на главном стебле, в центре первой развилки.

Если этого не сделать, то растение сосредоточится на благополучии одного плода. И результат вас точно не порадует. А если все сделать по этой инструкции, то перец равномерно распределит ресурсы между другими бутонами. И вскоре все ветки будут усыпаны крупными сочными овощами.

Источник: дзен-канал «Ваш цветок»