Как нужно варить сосиски: в пленке или без? Есть однозначный ответ — многие ошибаются

Часть хозяек снимает пленку с сосисок перед тем, как бросить их в кипящую воду. А остальные готовят их прямо в оболочке. Кто же из них прав?

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Опытные кулинары наконец-то решили поставить точку в затянувшихся спорах. Они рассказали о том, что колбасные изделия следует варить в целлофане.

Объяснение простое: если снять оболочку до термической обработки, то часть жира останется в воде. И сосиски из-за этого станут невкусными.

Кроме того, пленка позволяет сохранить форму мясных изделий. Без нее продукт вздуется и развалится во время приготовления.

А если вы беспокоитесь о том, что при нагревании целлофан будет выделять вредные вещества, то можете не переживать. Современные производители используют специальные материалы, которые выдерживают воздействие высоких температур.

Источник: издание belnovosti.by