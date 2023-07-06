Туристы ликуют: цены на авиабилеты из России за границу резко подешевели

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Речь идет о самых популярных направлениях для отдыха. Стоимость перелета из Москвы в Дубай и обратно с июля прошлого года по июль 2023-го снизилась на целых 32%. А вот цена на билеты на рейс Москва-Астана-Москва — упала на 27%.

Также популярный маршрут Москва-Стамбул-Москва подешевел на 24%, а перелет Москва-Баку-Москва — на 23%. Меньше всего снился в цене перелет из Москвы в Тель-Авив и обратно — только на 6%, пишет «Лента.ру».