Поливайте огурцы строго по этой инструкции, иначе они будут горькими и кривыми — не сомневайтесь

Некоторые огородники жалуются на то, что огурцы растут горькими и кривыми. Они убеждены, что дело в сорте растения. Но чаще всего это не так. Обычно овощи приобретают неприятный вкус и причудливую форму из-за неправильно полива.

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Самая распространенная ошибка заключается в том, что дачники используют для увлажнения грядок холодную воду. Тогда как огурцы любят теплую жидкость. Температура воды должна быть в районе 25 °C.

Второй промах — недостаточное увлажнение. Чтобы огурцам хватало воды, нужно проливать грунт на глубину лопаты. На стандартную грядку 2 м² следует брать около 40 литров жидкости.

Время и периодичность полива тоже важны. В июле и августе процедуру рекомендуется проводить каждый день. Идеальное время: вечер или раннее утро.

Источник: sad-i-ogorod.ru