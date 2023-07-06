Можно ли скашивать клубничные кусты после сбора урожая: ошибаются 90% садовников

Многие садовники скашивают клубничные кусты сразу после финального сбора ягод. Они искренне уверены в том, что данная процедура поможет в борьбе с вредителями и увеличит количество плодов на следующий год.

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Но это не так. На самом деле убирать все листья — очень плохая идея. Из-за такого радикального подхода растения начинают стрессовать и замедляться в росте. Конечно же, это плохо сказывается на будущем урожае.

Однако оставлять ягодные грядки без внимания тоже нельзя. Удалять листочки можно. Но делать это следует избирательно. Растениям не нужны старые потрепанные побеги. А свежая зелень, напротив, необходима для полноценного развития.

Поэтому обзаведитесь садовыми ножницами и проведите процедуру вручную, после детального осмотра каждого кустика.

Источник: издание belnovosti.by.