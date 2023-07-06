Превзошел в качестве дорогие! Назван лучший дезодорант от пота — без солей алюминия и спирта

Специалисты «МаркиКачества» провели исследование среди дезодорантов от пота. И выяснилось, что одна марка соответствует всем требованиям. И это Schmidt's.

Средство полностью натуральное, без алюминия, не содержит также фосфатов, парабенов, имеет нежирную текстуру, не липкое.

Пользователи пишут в отзывах, что от пота защищает, но из-за неправильного использования может оставить пятна на одежде. Поэтому как только нанесли дезодорант на кожу — подождите пять минут. И только потом одевайтесь.

Стоит в магазине 700 рублей. Импортные аналоги подобного качества — в несколько раз дороже.

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