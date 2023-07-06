Какой цветок выводит из дома порчу и сглаз — срочно заведите

Жители Китая уверены, что некоторые домашние растения способны убрать негативную энергию и даже порчу из помещения. И если правильно расположить горшок, то цветок будет приносить огромную удачу.

Речь идет про монстеру. Растение надо поставить в ту комнату, где вы считаете, есть сгусток негатива. Например, там часто ругаются или выясняют отношения. Считается, что монстера поможет.