Какой цветок выводит из дома порчу и сглаз — срочно заведите

Жители Китая уверены, что некоторые домашние растения способны убрать негативную энергию и даже порчу из помещения. И если правильно расположить горшок, то цветок будет приносить огромную удачу.
Речь идет про монстеру. Растение надо поставить в ту комнату, где вы считаете, есть сгусток негатива. Например, там часто ругаются или выясняют отношения. Считается, что монстера поможет.
Монстера. Фото: «Википедия»
Китайцы уверены, что цветок способен «высосать» не только порчу, но и сглаз.
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