Какой цветок выводит из дома порчу и сглаз — срочно заведите

Фото: freepik.com

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Жители Китая уверены, что некоторые домашние растения способны убрать негативную энергию и даже порчу из помещения. И если правильно расположить горшок, то цветок будет приносить огромную удачу.

Речь идет про монстеру. Растение надо поставить в ту комнату, где вы считаете, есть сгусток негатива. Например, там часто ругаются или выясняют отношения. Считается, что монстера поможет.

Монстера. Фото: «Википедия»

Китайцы уверены, что цветок способен «высосать» не только порчу, но и сглаз.

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