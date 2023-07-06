Чем опрыскать картошку в июле, чтобы клубни были большими и вкусными — суперстимулятор

Некоторые дачники считают, что в июле о картошке можно забыть. Они иногда обрабатывают кусты от колорадского жука, и на этом все. Так как полагают, что культура больше ни в чем не нуждается.

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И это огромная ошибка. Ведь именно в середине лета посадкам требуется дополнительная стимуляция раствором кальциевой селитры. Она поможет укрепить иммунитет культуры и, как следствие, повысит качество урожая.

Чтобы приготовить состав для опрыскивания картофельной ботвы, нужно растворить 1 большую ложку кальциевой селитры в 10 литрах воды.

Эту подкормку рекомендуется вносить вечером или рано утром. За сезон необходимо провести всего 1 процедуру.

Источник: tut-news.ru